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09:05, 12 декабря 2022Россия

В СПЧ рассказали о связи неонацизма с колониализмом США

Член СПЧ Кабанов заявил, что в основе современного неонацизма лежит колониализм

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что в основе современного неонацизма лежит колониализм. Об этой связи он написал в своем Telegram-канале. Запись Кабанов опубликовал в ответ на пост члена Совета Федерации Андрея Клишаса, в котором была сформулирована похожая мысль.

Как рассказал Кабанов, именно в колониальном отношении США к союзникам закладывается основа для неонацистской идеологии исключительности.

«Идея "всемирной борьбы за демократию" оказалась просто прикрытием для нового колониального похода, который начался практически сразу после поражения Германии во Второй мировой войне и не останавливается до сих пор», — заявил общественник.

Ранее сообщалось, что Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции в ООН, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

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Марк Леонов
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