В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

МИД России заявил, что Запад попытался снять с голосования резолюцию о неонацизме

Западные государства внесли поправку с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине и тем самым хотели снять российскую резолюцию в ООН о борьбе с героизацией нацизма с голосования, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет ТАСС.

По его словам, они пытались спровоцировать Москву снять текст с рассмотрения. «Что касается выдвинутой ими поправки, то мы это расцениваем исключительно как попытку срыва принятия резолюции», — подчеркнул российский дипломат.

Представитель МИД РФ напомнил, что западные страны внесли поправку не для улучшения проекта резолюции. «Это попытка спровоцировать Российскую Федерацию и других соавторов на то, чтобы снять этот текст, не допустить никакими способами его принятия», — добавил он.

Запад перед голосованием добивался внесения в проект резолюции поправок с осуждением СВО.

Ранее третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, предложенный Россией.