В Генассамблее ООН приняли российский проект резолюции о борьбе с нацизмом

МИД РФ: комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с нацизмом

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, сообщило министерство иностранных дел России в Telegram-канале.

Речь идет о документе под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Резолюция рекомендует принять меры на законодательном уровне, в том числе в сфере образования. Она призывает предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а также «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных во время этого конфликта.

В МИД отметили, что за проект проголосовали 105 стран, против выступили 52 государства, воздержались 15. Соавторами документа являются еще 16 государств.

Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине.