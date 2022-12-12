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10:45, 12 декабря 2022Ценности

Моника Беллуччи снялась в прозрачной рубашке без белья

Актриса Моника Беллуччи снялась в прозрачной рубашке без белья для журнала Madame

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в откровенной фотосессии для немецкого журнала Madame. Соответствующие снимки опубликованы в официальном Instagram-аккаунте издания (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость снялась для обложки в рубашке с золотистыми пайетками бренда Valentino, прозрачная ткань которой оголяла ее грудь. При этом на размещенном кадре видно, что на ней не было нижнего белья, а в качестве украшений она выбрала серьги ювелирного дома Cartier. Вдобавок телезвезда позировала в брючном костюме Alexander Mcqueen черного цвета.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Зеб Деймен, а стилистом — Константин Констент.

В июле 2020 года лицо постаревшей Моники Белуччи ужаснуло россиян. Папарацци запечатлели звезду на улицах Парижа в черном платье длины макси с собранными в пучок волосами. Русскоговорящие пользователи сети посчитали, что у нее слишком много морщин и неровностей. «В 55 выглядеть на 70. Ну такое», — написал один из них.

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Карина Черных
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