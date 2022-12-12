В Кремле анонсировали ответ на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что ответ России на введение потолка цен на нефть огласят в ближайшие дни

Ответные меры России на введение потолка цен на нефть еще обсуждаются, но будут оглашены в ближайшие дни — президент страны Владимир Путин выпустит соответствующий указ, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он процитировал слова Путина во время визита в Бишкек о том, что «есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются». Песков заявил, что в ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институционализировано в виде президентского указа.

С 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели регулируемый потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о трех возможных вариантах ответа. В рамках первого вводится запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим ограничения, в том числе не напрямую. Во втором говорится о блокировке контрактов, в которых учитывается потолок цен, а в третьем — о введении индикативной цены сырья, через которую будет определяться минимальная стоимость.

Тем временем стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала к середине недели до 43,72 доллара за баррель. Как указывает ценовое агентство Argus, такая ситуация связана с отсутствием желающих купить нефть в регионе, поэтому поставщикам приходится давать максимальные скидки.