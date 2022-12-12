Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:02, 12 декабря 2022Экономика

В Кремле анонсировали ответ на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что ответ России на введение потолка цен на нефть огласят в ближайшие дни

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ответные меры России на введение потолка цен на нефть еще обсуждаются, но будут оглашены в ближайшие дни — президент страны Владимир Путин выпустит соответствующий указ, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он процитировал слова Путина во время визита в Бишкек о том, что «есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются». Песков заявил, что в ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институционализировано в виде президентского указа.

С 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели регулируемый потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о трех возможных вариантах ответа. В рамках первого вводится запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим ограничения, в том числе не напрямую. Во втором говорится о блокировке контрактов, в которых учитывается потолок цен, а в третьем — о введении индикативной цены сырья, через которую будет определяться минимальная стоимость.

Тем временем стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала к середине недели до 43,72 доллара за баррель. Как указывает ценовое агентство Argus, такая ситуация связана с отсутствием желающих купить нефть в регионе, поэтому поставщикам приходится давать максимальные скидки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024
Москвичи раскритиковали открывшийся вблизи Кремля магазин китайской еды
Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич»
Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента
ЕС увеличит бюджет финансирующего оружие для Украины фонда
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к девяти годам заключения
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции почти половины сотрудников
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.