Тральщик «Яков Баляев» применил безэкипажный катер на учениях

Экипаж тральщика «Яков Баляев» ТОФ применил безэкипажный катер «Сканда» на учениях

Экипаж морского тральщика (МТЩ) «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения по преодолению района с минной опасностью в одном из морских полигонов Авачинского залива применил безэкипажный катер «Сканда» для поиска морских мин. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Тральщик соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вышел из пункта базирования, отработал задачи противодиверсионного дозора и выполнил контрольно-разведывательный поиск мин.

«Личный состав МТЩ «Яков Баляев» в ходе проделывания прохода в районе с условными минными полями применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин «Диез», гидроакустическую станцию «Ливадия» и безэкипажный катер «Сканда». Расчет безэкипажного катера дистанционно выполнил поиск макетов мин в опасной зоне», — говорится в сообщении.

На втором этапе учения экипаж «Якова Баляева» выставил трал и провел за ним группу боевых кораблей в назначенный район. На обратном пути личный состав морского тральщика отработал алгоритм уничтожения мин подводными и надводными автономными противоминными аппаратами.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ТОФ может получить тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 до начала 2023 года. Корабль проходит испытания.