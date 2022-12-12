Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 12 декабря 2022Наука и техника

Тральщик «Яков Баляев» применил безэкипажный катер на учениях

Экипаж тральщика «Яков Баляев» ТОФ применил безэкипажный катер «Сканда» на учениях

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Экипаж морского тральщика (МТЩ) «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения по преодолению района с минной опасностью в одном из морских полигонов Авачинского залива применил безэкипажный катер «Сканда» для поиска морских мин. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Тральщик соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вышел из пункта базирования, отработал задачи противодиверсионного дозора и выполнил контрольно-разведывательный поиск мин.

«Личный состав МТЩ «Яков Баляев» в ходе проделывания прохода в районе с условными минными полями применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин «Диез», гидроакустическую станцию «Ливадия» и безэкипажный катер «Сканда». Расчет безэкипажного катера дистанционно выполнил поиск макетов мин в опасной зоне», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Армия России: численность и боеспособность. Из чего состоят Вооруженные силы России?
Армия России: численность и боеспособность.Из чего состоят Вооруженные силы России?
4 ноября 2022

На втором этапе учения экипаж «Якова Баляева» выставил трал и провел за ним группу боевых кораблей в назначенный район. На обратном пути личный состав морского тральщика отработал алгоритм уничтожения мин подводными и надводными автономными противоминными аппаратами.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ТОФ может получить тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 до начала 2023 года. Корабль проходит испытания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Московский школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке
Захарова ответила на предложение Ватикана организовать переговоры по Украине
В Госдуме рассказали о подпадающих под наказание за диверсии лицах
Кремль прокомментировал вступление Бута в ЛДПР
Останки двух тысяч мирных жителей нашли вблизи Северодонецка
Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце
Названа заработавшая больше всех после отстранения россиянок фигуристка
Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине
Жительница Подмосковья убила своего сына ножом
В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.