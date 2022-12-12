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11:23, 12 декабря 2022Ценности

Валя Карнавал сменила имидж и смутила поклонников

Блогерша Валя Карнавал стала блондинкой и смутила фанатов новым образом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала образ для концерта «Жара» и смутила поклонников. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

21-летняя певица поделилась серией фото, на которых она позирует в черном платье с изображением котов и в леопардовой укороченной шубе. В качестве обуви знаменитость выбрала высокие сапоги из блестящей резины, в руках у нее сумка в виде сердца. При этом видно, что она сменила имидж, став блондинкой и добавив розовые пряди.

Подписчики неоднозначно отнеслись к образу Карнавал, о чем написали в многочисленных комментариях под постом, набравшим 187 тысяч лайков. Некоторые фанаты раскритиковали девушку. «Вообще на себя не похожа», «Воу, я тебя не узнала», «Похожа на Юлю Гаврилину с новым цветом волос», «Такая красивая была, а сейчас нет индивидуальности», «Жесть», — высказывались они.

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В то же время другие пользователи сети восхитились внешним видом блогерши. «Эталон красоты», «Пример для всех девушек», «Огонь», «Тебе очень идет этот цвет волос», «Просто красотка», «Безумно красивая», «Валентина, ты идеальна», — написали юзеры.

В октябре Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW. Инфлюэнсерша опубликовала фото, на котором позирует на фоне автомобиля BMW i8 золотистого цвета с откидными дверями. Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет восемь миллионов рублей.

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Карина Черных
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