В МИД заявили о необходимости корректировки зерновой сделки

Замглавы МИД России Вершинин заявил о необходимости корректировки зерновой сделки

Зерновая сделка, заключенная между представителями России, Турции, ООН и Украины, нуждается в корректировке, так как основная масса зерна не доходит до беднейших стран. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что российская делегация наблюдала за инспекцией одного из сухогрузов, который вывозит зерно из Одессы. «Это был большой сухогруз под флагом Либерии, с грузоподъемностью 65 тысяч тонн зерна. И направлялся он в Испанию. Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна с Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные», — отметил он.

Вершинин обратил внимание, что четырехсторонняя сделка была заключена «под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки». «Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы», — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее о проблемах в работе зерновой сделки рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция Соединенных Штатов и Евросоюза крайне медленная, и из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения [из санкций для поставок сельхозпродукции]», — заявил он.