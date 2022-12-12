Директора российского заказника задержали по подозрению в браконьерстве

В Новосибирске задержали директора заказника по подозрению в браконьерстве

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении директора природного заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика по подозрению в браконьерстве. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 11 декабря в заказнике было обнаружено место забоя лося и косули. Однако охота на данной территории, входящей в состав Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор», запрещена. Издание Ngs.ru со ссылкой на источник сообщает, что Ермолик устраивал в заказнике платные сафари на животных для высокопоставленных лиц. На данный момент он задержан.

27 октября сообщалось, что в Якутии прокуратура возбудила уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета Robinson.