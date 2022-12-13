К Земле приблизится «рождественский» астероид

Европейские ученые обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35

Европейские ученые обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35. Об этом сообщается в Twitter Европейского космического агентства.

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — указывается в сообщении.

По данным РИА Новости, небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние в 680 000 километров. Поэтому астероид не представляет опасности для человечества.

Ранее международная группа ученых обнаружила на марсианской равнине Хриса гигантский ударный кратер на Марсе, образовавшийся в результате падения астероида, подобного тому, что сформировал кратер Чиксулуб на Земле и привел к вымиранию нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Поскольку небесное тело упало в мелководное море, это вызвало мегацунами высотой более 200 метров.