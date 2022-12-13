Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:30, 13 декабря 2022Наука и техника

К Земле приблизится «рождественский» астероид

Европейские ученые обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35

Фото: Pixabay

Европейские ученые обнаружили, что к Земле приблизится астероид 2015 RN35. Об этом сообщается в Twitter Европейского космического агентства.

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — указывается в сообщении.

По данным РИА Новости, небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние в 680 000 километров. Поэтому астероид не представляет опасности для человечества.

Ранее международная группа ученых обнаружила на марсианской равнине Хриса гигантский ударный кратер на Марсе, образовавшийся в результате падения астероида, подобного тому, что сформировал кратер Чиксулуб на Земле и привел к вымиранию нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Поскольку небесное тело упало в мелководное море, это вызвало мегацунами высотой более 200 метров.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией
Экс-президента Франции потребовали приговорить к трем годам тюрьмы условно
Замгенсека ООН посетил Херсон
Европа отложила вопрос о введении потолка цен на газ
Кириенко назвал число добровольцев из ОНФ в зоне спецоперации
Тарасова оценила идею разрешить однополые дуэты на турнирах фигуристов
Немцы раскритиковали Шольца за план восстановления Украины
Зеленский попросил выделить 12 миллиардов евро на восстановление Украины
Обвиненный в домогательствах к школьнице тренер по тхэквондо избежал судимости
США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.