Падение астероида вызвало 250-метровое цунами на Марсе

Scientific Reports: на Марсе обнаружили кратер от астероида, вызвавшего 250-метровую волну

Международная группа ученых обнаружила на марсианской равнине Хриса гигантский ударный кратер на Марсе, образовавшийся в результате падения астероида, подобного тому, что сформировал кратер Чиксулуб на Земле и привел к вымиранию нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Поскольку небесное тело упало в мелководное море, это вызвало мегацунами высотой более 200 метров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Равнина Хриса — это гигантская низменность, расположенная к северу от экватора Марса и имеющая диаметр 1600 километров. 20 июля 1976 года на равнине Хриса приземлился спускаемый аппарат «Викинг-1» (V1L) недалеко от системы каналов оттока Maja Valles, расположенной к востоку от места посадки. Каналы оттока возникают, когда гигантские потоки воды прорывают естественные плотины и вырывают глубокие долины. Изначально предполагалось, что V1L опустился в район отложений, вымытых гигантским катастрофическим наводнением, которое случилось 3,61-3,38 миллиарда лет назад. Однако вместо ожидаемых следов мегапотопа камеры V1L запечатлели усыпанную валунами поверхность.

В новом исследовании ученые проанализировали карты поверхности Красной планеты и обнаружили ударный кратер Поль (Pohl) диаметром 110 километров, который находится в 900 километрах к северо-востоку от места посадки зонда. Он образовался позже катастрофически эродированных поверхностей, когда потоки воды привели к возникновению океана (3,4 миллиарда лет назад) на равнине Хриса. Это указывает на то, что кратер возник в результате падения крупного астероида в море.

Вызванное ударом мегацунами преодолело около 1500 километров, достигнув участка, где находилось место посадки V1L, что объясняет наличие крупных обломков скал и валунов, которые были принесены обратным потоком воды, схлынувшей с более возвышенных поверхностей. Высота волны, достигшей берега и проникшей вглубь суши, могла достигнуть примерно 250 метров. Реконструкция продемонстрировала, что Поль является аналогом Чиксулуба, так как он также возник при падении астероида в мелководное море глубиной 200 метров и имеет диаметр около 100 километров.

Моделирование показало, что если астероид упал на прочные породы, то он должен был иметь диаметр девять километров и высвободить 13 миллионов мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Если же породы были мягкими, то астероид был трехкилометровым и высвободил 0,5 миллиона мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте.