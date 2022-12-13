Министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о потолке цен на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: министры энергетики ЕС не согласовали предельную цену на газ

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) в ходе встречи в Брюсселе не смогли согласовать предельную цену на газ. О том, что достичь договоренностей не удалось, рассказал в опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посте принимавший участие в обсуждениях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на заседании Энергетического совета состоялись дебаты, на пленарном заседании договориться у участников встречи не получилось. «Дискуссии продолжатся на двусторонней основе», — добавил министр, отметив, что Брюссель игнорирует существующий в Европе газовый кризис.

По его словам, введение потолка цен на газ — не выход из положения, особенно для Венгрии, потому как это решение ставит под удар энергетическую безопасность страны.

Ранее сообщалось, что российские власти определились с формой ответа на потолок цен на нефть.

С 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели лимит цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.