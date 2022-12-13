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00:26, 13 декабря 2022Россия

Раскрыто состояние сбившего двух пешеходов в центре Москвы водителя Land Rover

Прокуратура: сбивший двух пешеходов в центре Москвы водитель Land Rover был пьян

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Сбивший двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрывшийся с места ДТП 35-летний водитель Land Rover, в момент аварии был пьян. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что пострадавшие пешеходы, 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, госпитализированы с различными травмами. Женщина находится в тяжелом состоянии.

«Привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, а также принятие процессуального решения по факту ДТП находятся на контроле в прокуратуре Центрального административного округа», — добавили в пресс-службе.

Авария произошла вечером в понедельник, 12 декабря. Водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу. Позже машина скрылась с места ДТП. Позднее в столичном главке МВД сообщили о задержании виновника ДТП.

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Марина Совина
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