Сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП водителя задержали

МВД: сбивший двух пешеходов в центре Москвы и скрывшийся с места ДТП водитель задержан

Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего в центре Москвы двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Представитель ведомства отметил, что личность водителя внедорожника была оперативно установлена и в течение 30 минут он был задержан.

Также уточняется, что пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Дмитрове мужчина на грузовом авто Peugeot насмерть сбил женщину, после чего попытался скрыться. Водитель переехал шедшую по газону россиянку, затем вышел из своего авто и, оставив дверь открытой и не помогая пострадавшей, сел в такси. Преступника задержали. В момент аварии он был пьян.