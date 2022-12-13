69-я параллель
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14:50, 13 декабря 202269-я параллель

В Кольском Заполярье впервые за несколько десятилетий появится новая ГЭС

В Кольском Заполярье впервые за несколько десятилетий построят новую ГЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Кольском Заполярье появится новая гидроэлектростанция (ГЭС) — «Территориальная генерирующая компания №1» («ТГК-1») намерена запустить ее к июлю 2026 года. Об этом представитель организации рассказал в кулуарах форума «Арктика: настоящее и будущее», сообщает Go Arctic.

ГЭС под названием «Арктика» мощностью в 16 мегаватт построят в северной части Кольского полуострова. Станция разместится на реке Паз и будет первым подобным сооружением, построенным на Северо-Западе за несколько десятилетий.

«Арктика» станет восьмой гидроэлектростанцией Пазского каскада, включающего как российские, так и норвежские ГЭС. Создание каскада началось в 1955 году и продолжилось в формате сотрудничества Советского Союза, Финляндии и Норвегии, предполагающего совместное использование гидроэнергии реки Паз, вытекающей из финского озера Инари.

Станция сформирует в Мурманской области новые генерирующие мощности и позволит пополнять энергобаланс региона экологически чистым способом.

Ранее сообщалось, что Мурманская область возглавила ежегодный рейтинг устойчивого развития регионов, которые полностью или частично входят в состав российской Арктической зоны. Регионы оценивали по их развитию в экономической, экологической и социальной сферах.

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Варвара Родикова
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