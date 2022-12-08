Опубликован ежегодный рейтинг арктических регионов России

Рейтинг устойчивого развития арктических регионов ПОРА и МГУ возглавила Мурманская область

Мурманская область возглавила ежегодный рейтинг устойчивого развития регионов, которые полностью или частично входят в состав российской Арктической зоны. Рейтинг составлен Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) и Экономическим факультетом МГУ и опубликован на сайте проекта.

«Лидерство Мурманской области обосновано политикой по привлечению инвестиций в регион и усилиями по снижению выбросов загрязняющих веществ. Область успешно преодолела многие проблемы, характерные для других арктических регионов», — заявил председатель правления ПОРА Николай Доронин, его слова приводит портал Go Arctic. Он объяснил, что регион стал самым популярным направлением в арктическом туризме и добавил, что у него устойчивая диверсифицированная экономика и лучшая транспортная доступность.

Регионы оценивали по их развитию в экономической, экологической и социальной сферах. В число параметров вошли соотношение средних доходов населения и прожиточного минимума, миграционный отток, заложенная в бюджете региона доля затрат на охрану окружающей среды, увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных народов и другие показатели. В 2021 году Мурманская область также была лидером рейтинга.

Прошлогоднюю позицию сохранила и Республика Саха (Якутия), которая вновь заняла второе место. На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), который за год поднялся на одну строчку.

Ниже расположились Красноярский край, Республика Карелия, Республика Коми, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с точки зрения экологии Арктика является крайне уязвимым регионом, который требует особого внимания государства. Он сообщил, что Россия развернула в Арктической зоне крупные экономические проекты, и добавил, что регион ждет более плотное освоение Северного морского пути, а также развитие инфраструктуры МЧС.