В Госдуме назвали возможные сроки разблокировки Twitter

Депутат Ткачев заявил, что в Госдуме ожидают разблокировки Twitter к концу 2023 года

В Госдуме ожидают, что соцсеть Twitter разблокируют в России к концу 2023 года, если компания начнет процесс «приземления» на территории страны. Такие сроки назвал депутат Антон Ткачев, сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По словам парламентария, разблокировка Twitter произойдет с «высокой вероятностью» в том случае, если Роскомнадзор при проверке не обнаружит противоречий политики компании российским законам.

«Новое руководство устранило внутри компании "русофобство" и ведет активную работу по устранению аккаунтов и твитов террористического и националистического контента. Это хорошие шаги, которые попадают под соответствие законов РФ. К началу 2023-го года вряд ли [разблокируют], а вот к концу — возможно, так как процесс проверок и переговоров не быстрый», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Ткачев попросил Роскомнадзор проверить Twitter на возможность снятия блокировки. Соответствующий запрос депутат направил главе организации Андрею Липову. В документе утверждается, что в связи со сменой владельца в Twitter меняется политика компании.

Роскомнадзор приступил к блокировке Twitter на территории России в начале марта. Ранее ведомство замедляло трафик соцсети за неудаление запрещенной в стране информации. Кроме того, компания не выполнила требования российского законодательства по «приземлению» иностранных IT-компаний.