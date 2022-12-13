В России резко вырос спрос на красную икру

«Известия»: продажи красной икры в России выросли на 18-20% относительно 2021 года

В России за последние три недели подскочил спрос на красную икру. Продажи выросли в среднем на 18-20 процентов относительно 2021 года. Об этом сообщают «Известия».

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в конце октября отпускные цены поставщиков на икру лососевых рыб выросли примерно на 10-15 процентов. по сравнению с прошлым годом. Он пояснил, что это произошло из-за сокращения производства и подорожания кормов во втором квартале. Эксперт добавил, что россияне начали закупать икру перед праздниками про запас.

При этом спрос на шампанское пока не отличается от прошлогоднего. По словам Караваев, пока рано делать выводы о динамике новогоднего спроса. Он отметил, что основной пик закупок ожидается после 20-го декабря.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев высказался о возможном подорожании икры. По его словам, это может быть связано со множеством причин — начиная от роста логистических затрат и заканчивая конъюнктурой рынка.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал единственный способ избежать покупки некачественной или несвежей красной икры. По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки, нужно обратить внимание, чтобы эта дата совпадала с периодом нереста лососевых — с июня до октября.