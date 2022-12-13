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06:30, 13 декабря 2022Россия

Россиянам предрекли встречу с «пробивающими» иммунитет инфекциями

Врач Тимаков предупредил россиян о встрече с «пробивающими» иммунитет инфекциями

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиян ждет встреча с инфекциями, которые «пробивают» иммунную защиту организма, вызывают осложнения и приводят к госпитализации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Будут возникать риски заражения вторичными инфекционными процессами, то есть осложнениями. Это и менингококк, и пневмококк, и другие бактериальные инфекции, которые могут пробивать иммунные барьеры, вызывать осложнения и приводить к госпитализации», — предрек Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости различными инфекциями, в том числе менингитом, связан с тем, что люди не делают прививки. Кроме того, у многих иммунный ответ организма изменился после коронавируса, подчеркнул врач.

«То есть снизились факторы нашей неспецифической защиты, связанные с изоляцией и с частыми ОРВИ. Это так называемый порочный круг, когда коронавирус снижает иммунитет, нейтрализует наши различные факторы иммунного ответа, стирает частично иммунологическую память, мы болеем ОРВИ, он еще частично снижает наш иммунитет и менингококк имеет больше шансов пробраться к нам в виде серьезного заболевания», — пояснил инфекционист.

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В конце ноября стало известно, что в Подмосковье произошла вспышка менингита среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Все заболевшие жили в общежитии Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. 2 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о локализации вспышки в Московской области.

Менингококковая инфекция, в отличие от обычного ОРВИ, развивается стремительно и может привести к летальному исходу. Кроме того, по словам кандидата медицинских наук Марины Федосеенко, менингит опасен не только высокой летальностью, но и осложнениями — у выздоровевших часто возникают проблемы со слухом и ухудшаются когнитивные способности. Некоторым даже приходится ампутировать пальцы и конечности.

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Майя Гавашели
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