iOS 16 взломали

iDownloadBlog: хакеры выпустили джейлбрейк для iOS 16 и iPadOS 16

Создатели инструмента для установки джейлбрейка palera1n объявили о взломе iOS 16. Об этом сообщает издание iDownloadBlog.

По словам хакеров, они добавили iOS 16.1.1 и актуальную версию iPadOS 16 в список совместимых для взлома ОС. Энтузиасты объяснили, что взлом состоялся на основе эксплойта checkm8 bootrom. Джейлбрейк — не подтвержденная Apple операция, позволяющая получать доступ к файловой системе iOS и скрытым настройкам.

Несмотря на успешный взлом операционных систем от Apple, джейлбрейк пока что можно установить только на некоторые устройства. К ним относятся смартфоны iPhone 8, 8 Plus, iPhone X и планшеты iPad Pro 10,5 и iPad Pro 12,9 второго поколения. Специалисты выпустили джейлбрейк для всех желающих пользователей.

В описании инструмента говорится, что джейлбрейк можно установить при соблюдении некоторых условий. В первую очередь, у пользователя должен быть смартфон или планшет Apple на базе процессора A10 или более нового чипа. Также если на девайс ни разу не был установлен цифровой пароль блокировки, то процедура настройки джейлбрейка пройдет успешно. В противном случае владалец гаджета должен будет совершить полный сброс устройства с потерей данных.

В июле хакеры из команды Odyssey Team сообщили о создании джейлбрейка для iOS 15. Специалисты отметили, что столкнулись с проблемами при настройке джейлбрейка, так как Apple усложнила взлом своих девайсов.