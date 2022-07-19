Хакеры взломали iOS 15

9to5mac: хакеры из Odyssey Team сообщили о создании джейлбрейка для iOS 15

Представители группировки Odyssey Team анонсировали создание джейлбрейка для iOS 15. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По словам одного из разработчиков, его команда добилась «хороших результатов» в работе с iOS 15 и успешно взломала операционную систему. Также представители группировки продемонстрировали в своем Twitter первые изображения джейлбрейка Cheyote, который работает с iOS 15. Джейлбрейк — не подтвержденная Apple операция, позволяющая получать доступ к файловой системе iOS и скрытым настройкам.

Специалисты отметили, что полноценная модифицированная прошивка для iOS 15 еще не готова, так как Cheyote работает только с версиями iOS 15 и iOS 15.1.1, которые вышли в ноябре 2021 года. В настоящий момент хакеры работают над расширением поддержки версий до iOS 15.4.1, но это должно занять определенное количество времени. Это связано с тем, что инженеры Apple усложнили процесс джейлбрейка.

«Как только Cheyote будет доступен, он станет первым инструментом для джейлбрейка, который будет работать с линейкой iPhone 13, а также с iPad mini 6», — отметили журналисты. Анонс iOS 15 состоялся в июне 2021 года, публичная версия ОС стала доступна для скачивания в сентябре.

В июле Apple анонсировала появление защитного «режима локдауна» на устройствах, который ограничит возможность доступа к гаджетам. Новая опция появится в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Также в корпорации объявили, что заплатят за обнаруженные уязвимости нового режима два миллиона долларов.