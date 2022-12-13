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14:03, 13 декабря 2022Мир

Россия исключила переговоры о мирном договоре с Японией

Замглавы МИД Руденко исключил возобновление переговоров о мирном договоре с Японией

Фото: Данил Годлевский / РИА Новости

Россия исключает возобновление переговоров о заключении мирного договора с Японией из-за действий текущего руководства азиатской страны. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Та политика, которую проводит нынешнее руководство Японии, делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, которые у нас имелись в уме», — отметил дипломат. По его словам, Москва, возможно, пересмотрит свое решение, если заметит какие-то изменения в позиции Токио.

В сентябре Россия расторгла соглашение с Японией об упрощенном посещении Курильских островов японскими гражданами, заключенное в 1990-х годах. Договоренности касались в первую очередь организации поездок для бывших жителей этих территорий и членов их семьи.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.

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Екатерина АндрееваВиктория Кондратьева
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