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12:37, 13 декабря 2022Среда обитания

Жительница Химок пожаловалась на недельное отключение отопления

Жительница Химок Анна рассказала об отключении отопления из-за аварии

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Около 30 домов на нескольких улицах подмосковных Химок неделю были без отопления из-за коммунальной аварии, рассказала «Ленте.ру» местная жительница Анна. По ее словам, проблемы с теплоснабжением начались еще в ноябре. В «Мосэнерго» заявили, что начали давать тепло в дома утром 13 декабря.

Температура горячей воды и отопления стала снижаться еще в середине прошлого месяца, отметила Анна. По ее словам, местные жители обращались в городскую администрацию и коммунальные службы. 2 декабря стало известно, что поврежден магистральный трубопровод. В этот день для устранения неполадок отключили горячую воду и отопление в нескольких домах.

«Авария и ремонтные работы выглядели странно. День простояли машины, потом все разъехались», — рассказала местная жительница.

Теперь у нас неделю нет отопления совсем. На выходных отключали горячую воду. Потом дали снова. При морозе в -10 мы все просто вымерзали. В некоторых квартирах уже просто потекли стены

Аннажительница Химок

ТСК «Мосэнерго» в ответе жителям сообщила, что аварию устраняют две бригады и шесть единиц техники. «Отопление подается, но его параметры могут быть снижены в моменты проведения определенных видов работ. Сроки устранения аварии были продлены до 16.12.22», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ТСК «Мосэнерго» сообщила «Ленте.ру», что были завершены работы по переключению системы теплоснабжения ряда жилых домов на резервную схему. Подача тепла началась в 04:30 утра во вторник, 13 декабря. Для полного восстановления теплоснабжения требуется время, в том числе для развоздушивания стояков, пояснили в компании.

«Дальнейшие работы по устранению ранее выявленного повреждения системы теплоснабжения по адресу пр. Мельникова д.23/2 будут продолжены специалистами Химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" без отключения потребителей. Длительные сроки выполнения работ на данном объекте связаны со сложной конфигурацией тепловых сетей и наличием коммуникаций других инженерных компаний на месте повреждения», — сообщила пресс-служба.

При этом Анна отмечает, что тепло в квартирах пока не появилось.

Отопления сейчас нет совсем, дома с обогревателем максимум + 16

Аннажительница Химок

Ранее стало известно, что 17 тысяч жителей Новосибирской области остались без тепла из-за коммунальной аварии.

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Мария Сметанина
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