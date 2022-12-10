Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах

Жительница Искитима Ларионова рассказала об отключении воды и тепла в мороз почти на сутки

В городе Искитиме Новосибирской области из-за коммунальной аварии уже почти сутки нет горячей воды и тепла при 20-градусных морозах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила местная жительница Анна Ларионова. Она рассказала о температуре в доме. По ее словам, такие отключения происходят не в первый раз.

О похолодании в квартирах жители стали сообщать ночью 10 декабря, говорится на сайте городской администрации. Причиной этого стал прорыв теплотрассы. В течение дня температура в Искитиме держалась в диапазоне от минус 17 до минус 21. Следственный комитет России (СКР) начал проверку. По данным ведомства, отопление отключено в 116 объектах.

17 тысяч человек остались без отопления в Искитиме в результате коммунальной аварии

«Отключили в час ночи где-то, сейчас до сих пор [нет отопления], время 22:30, нет ни тепла, ни воды горячей. Температура дома снижается, работают два обогревателя попеременно. В батареях никакого движения. С обогревателями 19 градусов, а это пятый этаж, от крыши еще холод идет. Окна покрылись влагой. Но к утру будет еще холоднее, если не включат. Ребенок уже измучился в десяти одеждах ходить, да и сами уже стали мерзнуть», — рассказала Анна Ларионова.

По ее словам, такие отключения случаются не в первый раз. Так, в зимой 2020 года тепла и воды не было четыре дня.

Другая жительница Искитима Елена Загорулько также отметила, что аварии происходят регулярно. При этом ежегодно проводится ремонт, однако у жителей возникают вопросы к его качеству. К вечеру 10 декабря температура в ее квартире опустилась до плюс 17 градусов.

До коммунальных служб не смогли утром дозвониться, узнали из «Вестей». Отключения случаются периодически зимой, хотя только у нас в Подгорном [микрорайоне] каждое лето все раскапывают, ремонт у них, осенью закапывают, но в холода повторяются отключения Елена Загорулько жительница Искитима

28 ноября в результате коммунальной аварии без тепла остались около 14 тысяч жителей Новосибирска в 25-градусный мороз.