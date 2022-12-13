Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ

Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже

После прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне ухудшилась жизнь. На это пожаловались британскому телеканалу Sky News жители города.

«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем», — посетовала одна женщина на русском языке в ответ на вопрос, улучшилось ли качество жизни в Херсоне при украинских войсках.

Sky News также рассказал о людях, решивших эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжелой.

В конце ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что две с половиной тысячи жителей Херсонской области были вывезены украинскими властями в рамках программы добровольной эвакуации. По ее словам, приоритет предоставлялся женщинам с детьми, людям старшего возраста, больным и маломобильным.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Тот заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить город и занять оборону по восточному берегу Днепра.