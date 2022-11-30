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16:16, 30 ноября 2022Бывший СССР

Украина вывезла из Херсонской области две с половиной тысячи жителей

Вице-премьер Украины Верещук сообщила об эвакуации 2500 жителей Херсонской области

Фото: Murad Sezer / Reuters

Две с половиной тысячи жителей Херсонской области было вывезено украинскими властями в рамках программы добровольной эвакуации населения, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее слова передает ТАСС.

«Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировано в безопасные регионы. Приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным», — заявила украинская чиновница.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Россия продолжает эвакуацию из 15-километровой зоны у левого берега Днепра.

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Вскоре после завершения маневра Вооруженных сил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

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Василий Мека
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