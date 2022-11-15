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16:42, 15 ноября 2022Россия

Власти Херсонской области сообщили о продолжении вывоза населения от Днепра

Врио главы Херсонщины Сальдо сообщил о продолжении вывоза населения от берега Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсонской области продолжается вывоз населения из 15-километровой зоны у Днепра. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, эвакуация будет продолжаться до полного вывоза желающих выехать в безопасную зону.

«Эвакуация продолжается. И она будет продолжаться до того времени, когда полностью, собственно говоря, все те, кто захочет и найдет возможность уехать», — заявил он.

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовала эвакуация мирных жителей из города. Вскоре после завершения маневра Вооруженных сил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.

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Валерий Розенберг
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