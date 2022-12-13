Малкин забросил победную шайбу в матче НХЛ и превзошел достижение Ягра

Малкин превзошел достижение Ягра по количеству победных шайб в составе «Питтсбурга»

Российский нападающий Евгений Малкин превзошел достижение чеха Яромира Ягра по количеству победных шайб в составе «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается в Twitter пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на вторник, 13 декабря, «Питтсбург» обыграл «Даллас Старс» со счетом 2:1. Победить команде помог Малкин, забросивший решающую шайбу. Его признали первой звездой матча.

Теперь на счету 36-летнего россиянина 79 победных шайб в карьере за команду. По этому показателю он обошел Ягра, в активе которого 78 таких голов. Лидером остается канадец Сидни Кросби с 83 голами.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником магнитогорского «Металлурга».