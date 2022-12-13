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09:46, 13 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали о проблемах европейского ВПК из-за Украины

Эксперт Леонков заявил, что европейский ВПК испытывает проблемы из-за Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) испытывает проблемы из-за конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, в Евросоюзе были не готовы поставлять Украине технику собственного производства. «Они планировали ограничиться советской техникой и боеприпасами, но быстро исчерпали эти запасы и начали передавать оружие НАТО. Причем существенная часть поставок включала в себя списанные образцы», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что европейский ВПК не может быстро восполнять запасы техники, поставленной Украине. «Проблема не только в том, что европейские запасы вооружений на исходе, но и в том, что местный ВПК не может их восполнить. Если еще в 90-е и нулевые европейская военная промышленность соревновалась с американской, то сейчас она существенно сдала позиции», — уточнил специалист.

По его данным, не вся техника, имеющаяся на вооружении стран Евросоюза, готова к боевым действиям. В частности, эксперт заметил, что только 45 процентов немецких танков Leopard II готовы к ним, тогда как остальным необходим ремонт.

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Иван Потапов
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