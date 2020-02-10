В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.

«Пока США провели большую часть столетия, сражаясь в пустынях, любая война с Россией будет вестись в Восточной Европе, огромной равнине, изрезанной реками», — отмечает американское издание, напоминая, что «пересечение мостов не является необычным маневром», а утрата единственного моста на пути к цели может привести к поражению.

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Breaking Defense напоминает, что, в отличие от танков M1 Abrams, Challenger II и Leopard II, масса каждого из которых превышает 60 тонн, боевая машина пехоты M2 Bradley легче 50 тонн. «Тратить миллиарды на новую боевую машину пехоты, которая не может пересечь большинство мостов в Восточной Европе, было бы неразумно», — заключает издание.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что Армия США объявила о возобновлении конкурса на создание новой боевой бронированной машины на замену M2 Bradley. Стоимость программы оценивается в 45 миллиардов долларов, что почти в полтора раза больше, чем расходная часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,66 миллиарда долларов по курсу на 7 февраля).

В июле 2018 года журнал Popular Mechanics написал, что российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, поскольку значительная часть дорог региона не способна выдержать нагрузку, создаваемую танками и другой тяжелой военной техникой.

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