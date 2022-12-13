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19:58, 13 декабря 2022Среда обитания

Названы города России с обогнавшей по темпу роста цен на «первичку» «вторичкой»

В Москве и Севастополе цены на «вторичку» с начала года росли быстрее, чем на «первичку»
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Из 31 крупного города России в 20 локациях с начала 2022 года темпы роста цен на первичное жилье опередили темпы роста на вторичное. Однако в семи городах — Ростове-на-Дону, Волгограде, Москве, Ставрополе, Севастополе, Уфе и Ульяновске — наблюдалась обратная ситуация. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru.

По данным экспертов, наибольший разрыв между приростом цен на «вторичку» и на «первичку» был зафиксирован в Ростове-на-Дону — там с начала года новые квартиры подорожали на семь процентов, до 97,6 тысячи рублей за квадратный метр, а готовые — на 25 процентов, до 97 тысяч рублей за «квадрат». Вторым городом в списке, где цены на готовое жилье росли быстрее, чем на строящееся, специалисты назвали Волгоград, где средняя цена за квадратный метр «первички» с января по начало декабря повысилась на 5,5 процента, до 79 тысяч рублей, а на «вторичке» — на 16 процентов, также до 79 тысяч рублей.

Третьим городом России с с обогнавшим по темпу роста цен на новые квартиры готовым жильем стал Севастополь. «Первичка» там с начала года подорожала лишь на 0,8 процента, до 151,5 тысячи рублей за «квадрат», а «вторичка» — на семь процентов, до 160,3 тысячи за «квадрат». За ним следует Ульяновск с ростом показателя на первичном рынке на 13,3 процента, до 81,3 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичном — на 18,6 процента, до 73,3 тысячи рублей. В пятерку городов по разрыву цен между новыми и готовыми квартирами также попала Уфа, где стоимость первых за 11 месяцев выросла на 11 процентов, до 120 тысяч рублей за «квадрат», а вторых — на 15 процентов, до 103,3 тысячи рублей. Шестой локацией оказался Ставрополь — там с начала года цены на «первичку» увеличились на 17,3 процента, до 84,5 тысячи рублей за квадратный метр, а на «вторичке» — на 19,2 процента, до 89,1 тысячи рублей за квадратный метр.

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В Москве средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке с января 2022-го поднялась на 9,7 процента, до 342,8 тысячи рублей, а на вторичном — на 11,4 процента, до 364,8 тысячи рублей. В Тюмени за указанный период на обоих рынках положительная динамика составила по 10,5 процента — до 113,2 и 106,8 тысячи рублей за квадратный метр новых и готовых квартир соответственно. По словам руководителя Restate.ru Андрея Доброго, в 2023 году на вторичном рынке ожидается снижение цен, из-за которого разрыв между стоимостью новостроек и «вторички» в большинстве городов будет увеличиваться.

В ноябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что среди крупных городов России в пяти из них — в Махачкале, Саратове, Севастополе, Оренбурге и Владивостоке — стоимость квадратного метра на вторичном рынке оказалась выше, чем на первичном. Наибольший разрыв между ценами на «вторичку» и «первичку» наблюдался в Махачкале — там средняя стоимость «квадрата» в старой квартире в городе составила 82,8 тысячи рублей, тогда как тот же показатель для нового жилья был более чем в два раза меньше — 39,2 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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