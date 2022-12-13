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11:26, 13 декабря 2022Наука и техника

В России объяснили большие потери ВФУ

Эксперт Шурыгин: ВФУ создают карту российской оборонительной линии

Фото: Chris Radburn / Reuters

В настоящее время вооруженные формирования Украины (ВФУ) создают карту российской оборонительной линии, в результате чего терпят большие потери среди личного состава. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, ВФУ «стараются не только определить количество войск, артиллерии, танков на том или ином участке, но и скорость реакции командиров, способность наших войск отвечать активно или просто сидеть в глухой обороне», для чего определяют «слабые места» в российской обороне.

«Потом там нужно будет ждать удара. Вся эта информация, конечно, ими оплачивается большой кровью. В ВФУ понимают, что несут большие потери, и по-своему считают это оправданным. Посылают в такую атаку не батальон, а роту, чтобы меньше людей погибло», — объяснил специалист.

По его словам, эта цена, которую платят ВФУ, «чтобы спутники, самолеты и БПЛА собрали нужную информацию». Эксперт добавил, что в автоматизированную систему управления (АСУ), которую используют ВФУ, заносятся, в частности, карты радиочастот и координаты основных объектов российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

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«К этому надо относиться с предельным вниманием», — резюмировал эксперт.

В декабре Шурыгин объяснил атаки ВФУ на разных участках фронта тем, что они продолжают искать уязвимые места в обороне российской армии.

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Иван Потапов
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