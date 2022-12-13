Эстония запретит железнодорожной госкомпании перевозить грузы из России

Эстония запретит железнодорожной госкомпании Operail перевозить грузы из РФ и Белоруссии

Эстонские власти запретят железнодорожной госкомпании Operail перевозить грузы из России и Белоруссии с 1 января 2023 года. Соответствующий приказ подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, пишет местный портал ERR.

Кроме того, власти поручили руководству предприятия «оценить этичность коммерческих отношений» с Россией и Белоруссией и отказаться от них, при необходимости постепенно заменив их новыми направлениями бизнеса. При этом в июле глава Operail Рауль Тоомсалу заявлял, из-за санкций против России объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60 процентов.

Ранее в декабре сообщалось, что Operail поможет Финляндии с закупками российского никеля. В 2022 году финский импорт этого товара взлетел на 60 процентов по сравнению с прошлым годом — республика каждый месяц закупает у России никель на сумму более 160 миллионов евро.

На один только никель теперь приходится две трети всего импорта в Финляндию из России. Однако финская железнодорожная компания VR Group намерена прекратить грузовые перевозки в Россию к концу года, поэтому транспортировкой никеля собиралась заняться эстонская Operail.