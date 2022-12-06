Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла

Yle: Финляндия увеличила импорт никеля из России на 60 процентов

В этом году импорт российского никеля в Финляндию резко увеличился на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил телеканал Yle со ссылкой на статистику финской таможни.

Республика каждый месяц закупает у России никеля на сумму более 160 миллионов евро. На этот один металл приходится две трети всего импорта в Финляндию из России. Финская железнодорожная компания VR Group планирует прекратить грузовые перевозки в Россию к концу года, транспортировкой металла из России будет занимается эстонская фирма Operail AS.

В ноябре Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. LME интересовалась мнением трейдеров по этой теме. От решения участников зависело, продолжится ли торговля российской продукцией, будут ли вводиться ограничения на объемы поставок или же будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.

В апреле эксперты предупреждали, что мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов.