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20:29, 13 декабря 2022Мир

В ЕС анонсировали дискуссию по потолку цен на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС обсудит потолок цен на газ 19 декабря

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) проведут новую дискуссию по потолку цен на газ 19 декабря. Дату обсуждения анонсировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, министрам энергетики стран ЕС не удалось достичь консенсуса на сегодняшней встрече. «Придется вернуться к этому вопросу в понедельник (19 декабря — прим. «Ленты.ру») и обсудить его снова», — заявил он.

Ранее глава венгерского ведомства сообщил, что введение потолка цен на газ не поможет справиться с энергетическим кризисом, особенно Будапешту. По его словам, такое решение только поставит страну под угрозу.

До этого лондонская биржа ICE предупредила Евросоюз о последствиях введения потолка цен на газ. Специалисты биржи считают, что подобная инициатива, скорее всего, приведет к большему подорожанию газа.

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Анастасия Заикина
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