В ЕС анонсировали дискуссию по потолку цен на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС обсудит потолок цен на газ 19 декабря

Страны Европейского союза (ЕС) проведут новую дискуссию по потолку цен на газ 19 декабря. Дату обсуждения анонсировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, министрам энергетики стран ЕС не удалось достичь консенсуса на сегодняшней встрече. «Придется вернуться к этому вопросу в понедельник (19 декабря — прим. «Ленты.ру») и обсудить его снова», — заявил он.

Ранее глава венгерского ведомства сообщил, что введение потолка цен на газ не поможет справиться с энергетическим кризисом, особенно Будапешту. По его словам, такое решение только поставит страну под угрозу.

До этого лондонская биржа ICE предупредила Евросоюз о последствиях введения потолка цен на газ. Специалисты биржи считают, что подобная инициатива, скорее всего, приведет к большему подорожанию газа.