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16:10, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter в России нет

Фото: Ben Collins / Unsplash

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки соцсети Twitter в России нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», — сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник, 13 декабря, депутат Госдумы Антон Ткачев попросил Роскомнадзор проверить Twitter на возможность снятия блокировки. Парламентарий сообщил, что направил соответствующий запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову. В документе депутат обосновал возможную разблокировку соцсети тем, что в связи со сменой владельца в Twitter меняется политика компании.

Позже Ткачев назвал условия и предполагаемые сроки возможной разблокировки Twitter. По его словам, доступ к соцсети может быть восстановлен в том случае, если Роскомнадзор при проверке не обнаружит противоречий политики компании российским законам и она начнет процесс «приземления» на территории РФ. По прогнозу парламентария Twitter может быть разблокирован к концу 2023 года.

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Денис Савосин
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