Twitter распустил совет по доверию и безопасности

CNN: компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.

Отмечается, что совет занимался консультациями по вопросам безопасности в социальных сетях и борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.

По данным телеканала, три члена совета по доверию и безопасности уже объявили о своей отставке на прошлой неделе.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера.