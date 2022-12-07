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02:33, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

Маск уволил топ-юриста Twitter за причастность к цензуре вокруг сына Байдена

Маск заявил, что уволил топ-юриста Twitter за причастность к цензуре вокруг сына Байдена

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом он написал в в соцсети.

«Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter», — написал Маск.

Бейкер в прошлом был главным юристом в Федеральном бюро расследований (ФБР).

Ранее Маск раскрыл часть документов, касающихся соцсети в связи со скандалом сына президента США Хантера Байдена. Выяснилось, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma. Так, обычной практикой были запросы на удаление твитов. Также такие сообщения помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались.

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Марина Совина
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