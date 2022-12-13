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10:29, 13 декабря 2022Экономика

Американский инвестор назвал причину сохранения высокой инфляции в мире

Инвестор Джим Роджерс объяснил сохранение инфляции в мире печатанием денег центробанками

Фото: Shutterstock

Мировая экономика продолжит сталкиваться с проблемой инфляции из-за увеличения денежной массы со стороны центробанков, такую причину сохранения высоких цен назвал американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.

«В конце концов, у нас будет более сильная инфляция, потому что печатание денег всегда приводит к воспламенению цен и центробанки будут снова печатать деньги», — пояснил он. Роджерс считает, что серьезная инфляция сохранится в следующие несколько лет.

Также инвестор назвал вложения в Россию выгодными. «Если вы инвестируете в страну, где идут военные действия или гражданская война, особенно приближающиеся к окончанию, то вы можете заработать много денег. Я не могу инвестировать в Украину или Россию прямо сейчас, но я определенно хотел бы», — заявил он.

Также инвестор уверен, что напряженность между США и Европой будет увеличиваться из-за экономических проблем ЕС. Роджерс — сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом.

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Платон Щукин
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