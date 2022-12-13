Подтверждена эффективность лечения рака с помощью антител

New England Journal of Medicine: разработана эффективная терапия рака костного мозга

Ученые Медицинской школы Икана Маунт-Синай разработали новую терапию, которая заставляет иммунную систему убивать раковые клетки костного мозга. Клинические испытания подтвердили, что метод лечения эффективен у 73 процентов пациентов. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Терапевтическое средство талкетамаб представляет собой биспецифические антитела, которые способны связываться с двумя различными молекулами — рецепторами на иммунных Т-клетках и рецепторами GPRC5D на клетках множественной миеломы, разновидности злокачественной опухоли костного мозга. Эффективность препарата была продемонстрирована даже на тех пациентах, у которых болезнь была устойчива ко всем одобренным методам лечения множественной миеломы.

В фазе 1 клинических испытаний приняли участие 232 пациента в нескольких онкологических центрах по всему миру в период с января 2018 года по ноябрь 2021 года. Данные об эффективности и безопасности исследования фазы 1 были подтверждены в исследовании фазы 2, куда включили 143 пациента, получавших еженедельную дозу, и 145 пациентов, получавших более высокую дозу раз в две недели. У более 30 процентов рак исчез полностью, а у почти 60 процентов наблюдалось значительное уменьшение злокачественных тканей.

Побочные эффекты были относительно частыми, но в основном слабо выраженными. Примерно у трех четвертей пациентов наблюдался синдром высвобождения цитокинов, выражающийся в совокупности симптомов, включая лихорадку, характерную для иммунотерапии. Около 60 процентов испытали побочные эффекты со стороны кожи, такие как сыпь, около половины сообщили об изменении вкуса и около половины сообщили о заболеваниях ногтей. Исследователи заявили, что очень немногие пациенты (от 5 до 6 процентов) прекратили лечение талкетамабом из-за побочных эффектов.

Все участники фазы 1 и фазы 2 клинических испытаний ранее лечились как минимум тремя различными видами терапии без достижения длительной ремиссии, что позволяет предположить, что талкетамаб может дать пациентам с трудноизлечимой множественной миеломой новую надежду. Почти у всех пациентов с миеломой, получающих стандартную терапию, возникают рецидивы. Пациенты с рецидивом или резистентностью ко всем одобренным методам лечения множественной миеломы имеют плохой прогноз, поэтому срочно необходимы дополнительные методы лечения.