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15:10, 13 декабря 2022Экономика

Поставки яблок из Молдавии в Россию рухнули

Минсельхоз Молдавии: поставки яблок в Россию рухнули на 50 процентов

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Экспорт молдавских яблок в Россию рухнул более чем на 50 процентов в этом году, заявил глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире канала TV8.

Он сказал, что 53 молдавских предприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию. По данным на октябрь, Молдавия поставила в Россию 7 тысяч тонн яблок. В прошлом году показатель составил 17 тысяч тонн. Боля надеется, что объемы экспорта увеличатся в ближайшие несколько месяцев.

В прошлом году российские садоводы предупредили о рисках массовых банкротств в отрасли и срыва программы импортозамещения из-за дешевой зарубежной продукции. Серьезной проблемой стали яблоки, в первую очередь из Ирана и Молдавии.

Россельхознадзор в июле 2014 года запретил импорт в Россию молдавских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни. В феврале 2015 года запрет на ввоз яблок был снят.

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Платон Щукин
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