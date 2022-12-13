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15:58, 13 декабря 2022Россия

Жена Бута рассказала подробности о медицинском обследовании мужа

Жена Виктора Бута заявила, что он начал проходить полное медицинское обследование

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут начал проходить полное обследование в одном из медицинских центров Москвы. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила его жена Алла Бут, слова женщины приводит РИА Новости.

«Виктор начал сегодня проходить полное медицинское обследование. Оно займет минимум несколько дней. Пока речь идет об амбулаторном обследовании, но при необходимости его могут госпитализировать», — рассказала подробности женщина.

Она заявила, что мужу нужно восстанавливаться после времени, проведенного в иностранной колонии. Если будут медицинские противопоказания, Буту на некоторое время придется приостановить участие в интервью и других публичных мероприятиях, добавила Алла.

8 декабря МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура обмена Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

Виктор Бут — российский бизнесмен. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Свою вину Бут не признал.

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Никита Абрамов
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