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18:11, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Казахстане амнистировали более тысячи участников январских протестов

В Генпрокуратуре Казахстана заявили об амнистии более 1071 участника январских событий

Фото: Globallookpress.com

В Казахстане амнистировали более тысячи участников январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов, передает «КазТАГ».

Он заявил, что с 3 ноября в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения во время январских протестов, вступили в силу положения закона «Об амнистии». Килымжанов уточнил, что в настоящее амнистирован 1071 человек.

В ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков. Отмечается, что документ не коснется тех, кого обвинили в государственной измене и попытке смены власти в стране.

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Георгий Нестеров
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