Профсоюз футболистов обратился к властям Ирана из-за смертного приговора игроку

В FIFPro призвали иранские власти отменить смертный приговор футболисту Амиру Азадани

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к властям Ирана из-за смертного приговора игроку Амиру Реза Насру Азадани. Об этом сообщается в Twitter организации.

В FIFPro заявили, что возмущены сообщениями о том, что футболисту грозит казнь в Иране после протестов в поддержку прав женщин. Они призвали к немедленной отмене его наказания.

11 декабря издание Iran Wire сообщило, что бывший защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани приговорен к смертной казни за участие в народных протестах. По информации источника, футболист был арестован в ноябре. Его имя попало в список осужденных на смертную казнь.

С середины сентября в Иране проходят массовые протесты и беспорядки. Они вызваны смертью местной жительницы Махсы Амини, которая умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.