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13:30, 14 декабря 2022Мир

В Болгарии провалилось формирование правительства

Reuters: парламент Болгарии провалил попытку избрать премьер-министра

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Болгарии провалилась попытка сформировать правительство, передает Reuters.

По данным агентства, парламент страны отверг кандидатуру врача-нейрохирурга и профессора Николая Габровского на пост премьер-министра, которого выдвинула коалиция партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС). Уточняется, что за него на выборах проголосовали 113 против 125 депутатов.

Ранее Европейский союз (ЕС) не смог согласовать присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. Отмечается, что представители Нидерландов и Австрии выступили против членства страны. Кроме того, страны ЕС отказали Румынии.

До этого члены объединения согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января.

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Виктория Кондратьева
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