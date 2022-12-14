Британский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина»

WP: Кембриджский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина» за счет трансгендеров

Британский Кембриджский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина», добавив к определениям, что ими могут быть и трансгендерные люди. Об этом пишет The Washington Post (WP).

К основным понятиям добавили пояснение, что это «взрослый, который живет и идентифицирует себя как мужчина/женщина, при этом они могут сказать, что имели другой пол при рождении». Дополнения можно увидеть в словаре.

Представитель словаря пояснила, что дополнение внесли еще в октябре, но оно привлекло внимание только на этой неделе после сообщения газеты Telegraph. «Редакторы тщательно изучили модели употребления слов и пришли к выводу, что это определение следует знать тем, кто изучает английский язык, чтобы поддерживать свое понимание того, как используется язык», — сказала пресс-секретарь Cambridge University Софи Уайт.

Ранее британский словарь Oxford Dictionary выбрал слово года путем публичного голосования. Им стало жаргонное выражение «режим гоблина» (goblin mode), получившее популярность в TikTok.