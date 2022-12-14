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14:08, 14 декабря 2022Наука и техника

Разработан скрепляющий клетки метод

Nature: создан метод синтезирования тканей с желаемыми свойствами

Фото: CDC / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) создали метод, который действует как «клеточный клей». Эта разработка открывает новые перспективы для искусственного выращивания тканей и органов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Авторы сконцентрировались на клетках, которые содержат адгезивные молекулы, которые естественным образом присутствуют по всему телу, удерживая десятки триллионов клеток в высокоорганизованных структурах. Это позволяет направлять иммунные клетки и облегчать связь между клетками. Новая технология помогает контролировать связывание адгезивных клеток с другими, образуя сложные многоклеточные соединения. Теперь специалисты способны синтезировать ткани с желаемыми свойствами.

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Для этого исследователи сконструировали адгезивные молекулы из двух частей. Первая часть действует как рецептор снаружи клетки и определяет, с какими другими клетками она будет взаимодействовать. Вторая часть, находящаяся внутри клетки, определяет силу образующейся связи. Две части могут быть подобраны по модульному принципу, создавая индивидуальные клетки, которые могут соединяться различными способами.

Кроме того, это открытие может быть применено для формирования тканей-моделей болезненных состояний, чтобы облегчить их изучение. Вместе с тем это раскрывает новые детали эволюционного пути от одноклеточных к многоклеточным организмам.

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Елена Апазиди
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