Российский уголовник пойдет под суд за кражу игровой приставки и убийство

В Архангельске 33-летний уголовник похитил игровую консоль и зарезал россиянина

В Архангельской области предстанет перед судом 33-летний российский уголовник обвиняемый в грабеже и убийстве. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 ноября 2021 года находясь в квартире знакомого в Архангельске мужчина заметил игровую приставку с джойстиками и оптический терминал. Положив глаз на консоль, он открыто похитил ее и сбежал. Через полгода, 12 мая 2022 года, находясь пьяным в гостях, в квартире на улице Попова она поругался с 39-летним хозяином и нанес ему четыре удара ножом в грудь и шею. Ранения оказались смертельными для жертвы.

«Через некоторое время обвиняемый вместе с двумя свидетелями убийства, также причинившими потерпевшему побои, вынес тело пострадавшего в подъезд дома, где оно и было обнаружено жильцами»,— сообщает региональное управление СКР.

Следователи возбудили и расследовали уголовные дела по статье 161 («Грабеж») УК РФ и 105 («Убийство») УК РФ. В ходе допроса подследственный свою вину не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабря сообщалось, что в Омской области 56-летний российский уголовник убил ножом 60-летнего односельчанина.