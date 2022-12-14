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03:27, 14 декабря 2022Ценности

Раскрыты подробности о будущем Zara в России

«Известия»: покупатель Zara, Bershka и Pull&Bear в России Daher откроет локальные бренды

Фото: Borja Suarez / Reuters

Покупатель отечественного бизнеса группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher откроет локальные бренды одежды специально для России. Некоторые из товаров начнут шить отечественные предприятия, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Ливанская компания Daher запустит локальные бренды для россиян, но их будет меньше, чем у Inditex. В России присутствовали восемь брендов компании: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque. Под новыми брендами также начнут производить одежду и обувь.

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При этом товары Inditex прекратят продавать в России как в стационарной, так и в онлайн-рознице. Отмечается, что сеть закрыла в стране порядка 500 магазинов. Когда у ретейлера истощался запасы товаров на складах, их перестанут реализовывать на маркетплейсах.

Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин сообщил, что представители Daher пока не обсуждали с отечественными фабриками пошив своей одежды России. По его мнению, такие товары в стране производить выгодно.

«Мы ждем, что в перспективе западные бренды могут заинтересоваться российскими мощностями для пошива коллекций вместо традиционного Китая именно из-за логистического удобства», — отметил он.

25 октября стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения ливанскому франчайзи Daher Group.

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Марина Совина
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