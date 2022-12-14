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00:24, 14 декабря 2022Мир

Пентагон опроверг заинтересованность в эскалации боевых действий на Украине

Пентагон опроверг данные, что США перестали возражать против ударов ВСУ по территории РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Drago / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер опроверг данные ряда СМИ о том, что США якобы перестали возражать против нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории. По его словам, Вашингтон не заинтересован в эскалации боевых действий на Украине, сообщает ТАСС.

«В центре нашего внимания — обеспечение того, чтобы Украина могла защищать свою территорию. И это остается в центре нашего внимания. Думаю, вы слышали, как другие говорили, что нет интереса к эскалации этого конфликта», — заявил официальный представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что американцы прилагают усилия для того, чтобы помочь Украине защитить себя.

Ранее представитель Пентагона ответил на сообщения о поставках Patriot Украине и подчеркнул, что ему «нечего сообщить» о передаче комплексов Киеву.

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Марина Совина
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